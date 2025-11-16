Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal detuvo a un hombre y aseguró un arma de fuego durante un operativo de vigilancia en la colonia Moderna de esta ciudad fronteriza.

Durante un operativo de seguridad y vigilancia los elementos de La GE detectaron a un hombre que portaba un arma larga, lo que derivó en su detención.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.