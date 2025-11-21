Por Agencias

Bangkok, Tailandia.- Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025 esta noche en la final del certamen celebrado en Bangkok, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el título más importante de los certámenes de belleza.

La representante nacional llega al máximo reconocimiento tras un proceso marcado por controversias internas, tensiones con la organización internacional y una trayectoria poco convencional dentro del modelaje tradicional.

Con su triunfo, Bosch se suma a la lista de mexicanas que han ganado Miss Universo: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).