Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Orlando Javier Rosado Barrera, informó que los rubros con mayor número de quejas en la entidad corresponden a educación y seguridad, mientras que el sector salud, pese a ser señalado constantemente en medios y en la opinión pública, no ocupa los primeros lugares en denuncias formales.

“Yo no sé por qué no es el que tiene más, ya que vemos que es un problema serio”, reconoció Rosado Barrera, al subrayar que esta situación resulta sorprendente para la propia CODHET.

Y es que la paradoja abre una pregunta válida: ¿por qué la gente no se queja o no acude a Derechos Humanos a presentar su inconformidad?

Al respecto, el funcionario explicó que la Comisión cuenta con un rubro denominado “incompetencia”, que agrupa aquellas quejas que, por cuestiones de competencia, deben ser remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (CNDH). En este apartado figuran principalmente las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, aunque no se proporcionaron cifras específicas.

La observación cobra relevancia en un contexto donde el sistema de salud enfrenta críticas constantes por desabasto de medicamentos, falta de personal y deficiencias en la atención. Sin embargo, la baja proporción de quejas formales ante Derechos Humanos sugiere que muchos ciudadanos desconocen que también pueden acudir a esta instancia para denunciar violaciones a sus derechos.

La CODHET insiste en que el derecho a quejarse está garantizado y que cualquier persona puede presentar su caso, sin importar si se trata de educación, seguridad o salud. El reto, señala, es romper la brecha de desconocimiento y fomentar la cultura de la denuncia, para que las instituciones respondan y se generen cambios reales.

En conclusión, mientras educación y seguridad concentran las quejas, el sector salud aparece como un “silencio estadístico” que no refleja la magnitud del problema.