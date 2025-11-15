Por Redacción

Ciudad de México.- Con el fin de fortalecer las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en diferentes eventos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), ambas de la entidad, se detuvo a cinco personas y se aseguraron armas de fuego y drogas en tres municipios.

Mediante acciones de vigilancia para preservar el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad michoacana, en el municipio de Zamora, los agentes de seguridad detuvieron a tres personas, les aseguraron cinco kilos de cristal, 10 kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos.

En tanto, en el municipio de Apatzingán, se aseguraron cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo.

Asimismo, al realizar acciones de seguridad y vigilancia en el municipio de Morelia, aseguraron cinco kilos de marihuana, dos equipos de cómputo, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora.

A las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán, para el fortalecimiento de la seguridad en el estado.