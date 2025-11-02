Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento para el custodio Artemio Rivera Cadengo, quien concluyó su servicio activo tras 34 años de labor ininterrumpida dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Rivera Cadengo inició su carrera en septiembre de 1991 en el Centro Tutelar para Menores Infractores del municipio de Güémez, y a partir de 1994 se integró al CEDES Victoria, donde desempeñó distintos cargos operativos en el área de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

A la ceremonia asistieron más de 60 elementos penitenciarios, así como la esposa e hijos del homenajeado, quienes acompañaron el momento en que el custodio desmontó su última guardia, símbolo de cierre de su servicio activo.