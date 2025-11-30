Por Redacción

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch tuvo un encuentro con transportistas, ante los cuales se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

En sus redes sociales, el funcionario señaló este sábado que “por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

García Harfuch explicó que “en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva”.

De acuerdo con el funcionario, “integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.

En días recientes diversos grupos de transportistas se manifestaron con bloqueos de carreteras en diversos estados, para protestar por la inseguridad que prevalece en los caminos, donde a diario, dijeron ellos, los conductores son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios cometidos por grupos criminales, y en algunos casos, por elementos de corporaciones policiacas. (Foto de la cuenta de la SSPC).