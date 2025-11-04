Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque a nivel nacional se ha aprobado el decreto que permite a enfermeras y pasantes de medicina recetar medicamentos en Tamaulipas el proyecto aún no ha sido aterrizado, confirmó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario explicó en entrevista que la capacitación está enfocada actualmente en medicina de estilo de vida saludable, especialmente para atender enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Además, se está incluyendo a nutriólogas y psicólogos en este proceso formativo.

“Es un proceso que está en marcha. En España esto ya ocurre desde hace años. Aquí estamos capacitando, pero aún no hemos definido cómo iniciar ni cuántas enfermeras estarán incluidas”, señaló Hernández Navarro.

El funcionario consideró positivo el enfoque del decreto, ya que impulsa la profesionalización del personal de salud y podría ser útil en zonas rurales, donde la presencia médica es limitada, especialmente durante los fines de semana.

Actualmente el estado cuenta con 360 centros de salud, y de acuerdo con el funcionario el 90% de las clínicas rurales están cubiertas con personal médico. Sin embargo, reconoció que algunas unidades permanecen cerradas por problemas de inseguridad, particularmente en la región norte, donde el traslado de médicos especialistas implica riesgos.

“Hay lugares donde el médico o la enfermera no quiere ir por situaciones de inseguridad. En el norte, el traslado es complicado porque muchos no viven ahí, van y vienen”, explicó.

En cuanto a la vacunación, Hernández Navarro informó que ya llegaron 37 mil 900 dosis de BCG, lo que cubre el 80% de la meta estatal, además de avances en la aplicación de vacunas para menores de un año y el inicio de la campaña de invierno contra COVID, influenza y neumococo.

Finalmente, anunció que se iniciará un recorrido casa por casa para ampliar la cobertura y cada jurisdicción presentará su plan operativo en los próximos días, con una meta de atención de alrededor de 600 mil personas.