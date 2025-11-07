Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, advirtió que reducir el financiamiento público a los partidos políticos podría abrir la puerta a fuentes de ingreso ilegales y comprometer la equidad en la competencia electoral.

“La falta de recursos públicos puede generar fuentes no permitidas por la ley, contaminar la equidad y permitir que grupos de interés afecten el desarrollo normal de la contienda”, señaló.

Aunque aclaró que no es una propuesta formal del IETAM, Ramos Charre reconoció que el modelo de financiamiento está en revisión constante y que la presión ciudadana por una democracia más austera es legítima.

Sin embargo, defendió el papel del financiamiento público como garantía de piso parejo para que candidatas y candidatos puedan llegar a la ciudadanía con sus propuestas.

El titular del IETAM adelantó que en 2026 se discutirá una nueva reforma electoral, que podría incluir ajustes al proceso judicial de 2027, cuando se renovará parte del Poder Judicial de la Federación, y que involucrará a varias entidades federativas.

“Se está trabajando en conjunto con otras instituciones electorales para sumar propuestas a esta discusión”, dijo.

Sobre la fiscalización de los partidos políticos en Tamaulipas, Ramos Charre aclaró que es competencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pero que el IETAM accede a las resoluciones emitidas por el Consejo General y que no se han advertido mayores riesgos en los informes disponibles.