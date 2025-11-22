Por Agencias

Washington.- La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes, con efecto a partir del 5 de enero.

La legisladora comunicó su decisión mediante un video y un mensaje difundidos en su cuenta de X, horas después de un quiebre público con el presidente Donald Trump.

La tensión estalló luego de que Trump la criticara por haber respaldado un proyecto de ley que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de investigación relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

Greene, por su parte, cuestionó al mandatario republicano por, según ella, priorizar encuentros con líderes extranjeros mientras descuida las necesidades internas de los estadunidenses.

La salida de Greene marca uno de los episodios más abruptos en la relación entre la legisladora y el presidente, quienes previamente habían mantenido una alianza política estrecha. (Ap/La Jornada).