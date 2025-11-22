Por Agencias

San Pedro y San Pablo Teposcula, Oaxaca.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuó este sábado con su gira de trabajo por el sureste mexicano con una visita a San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región de la Mixteca oaxaqueña, donde refirió que hay “unos poquitos” que buscan regresar al régimen de corrupción y privilegio, lo cual aseguró no ocurrirá.

Durante la actividad realizada en la unidad deportiva de Teposcolula, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) derribaron las vallas colocadas en una calle alterna al lugar del evento, logrando colocarse a un costado del sitio para lanzar consignas.

Los mentores demandaron la abrogación de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la derogación de la ley del Issste de 2007 y la reinstalación de la Mesa Única Negociadora con la dirigencia de la coordinadora; mientras tanto la mandataria continuó con su discurso, destacando la importancia de la realización del programa Plan General Lázaro Cárdenas “La Mixteca” que busca revertir la pobreza y falta de atención médica.

Al término del evento, hubo un segundo jaloneo entre profesores de la sección 22 y el equipo de seguridad de la presidencia, quienes replegaron a los mentores a empujones para que la mandataria y funcionarios pudieran abandonar el lugar del evento. (Jorge A. Pérez Alfonso/La Jornada/Foto Presidencia).