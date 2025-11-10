Por Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de Prevención y Reinserción Social (PRS), renovó el convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con el objetivo de robustecer las acciones que fomenten la práctica deportiva y la cultura física al interior de los Centros Federales de Reinserción Social y Rehabilitación Psicosocial.

El titular de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, y el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, firmaron este acuerdo en el que renovaron las bases de cooperación y los mecanismos operativos entre ambas instituciones, con el propósito de coordinar programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, impulsar su reinserción social mediante la práctica del deporte, la recreación y actividad física.

A través de estas acciones se busca fomentar la salud, disciplina, el uso adecuado del tiempo libre, reducción del estrés y la ansiedad, así como favorecer la convivencia y el bienestar integral de la población penitenciaria. Actualmente, en los 14 centros penitenciarios federales del país, cerca de nueve mil personas privadas de su libertad practican de manera constante diversas disciplinas deportivas.

El convenio contempla el diseño, desarrollo y ejecución de programas de acondicionamiento físico, recreación y deporte, con un enfoque preventivo y de reinserción social. En este marco, PRS se compromete a facilitar los espacios, materiales y horarios necesarios para las actividades deportivas, además de gestionar el ingreso del personal de la CONADE a los centros penitenciarios, difundir los programas y supervisar su correcta implementación.

Por su parte, la CONADE participará en el diseño, organización y seguimiento de las actividades físicas y deportivas, brindará capacitación y apoyo técnico al personal involucrado y mantendrá comunicación constante con PRS para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El convenio tendrá vigencia hasta septiembre de 2030, el cual permitirá fortalecer los esfuerzos institucionales para que las personas privadas de la libertad reflejen una mejora en su salud física y emocional, hagan un uso adecuado de su tiempo libre y contribuyan activamente a su proceso de reinserción social efectiva.

Con la participación conjunta y coordinada de la SSPC y CONADE, se implementará un programa integral de acondicionamiento físico orientado a cumplir con dos propósitos esenciales: el preventivo, como parte de las acciones necesarias para la reinserción social, y el recreativo, enfocado en el cuidado y bienestar de la salud de las personas privadas de su libertad.

La SSPC refrenda su compromiso de fortalecer programas integrales de reinserción social, fomentar actividades deportivas para que las personas en situación de reclusión mejoren su salud y tengan espacios adecuados para la práctica deportiva.

