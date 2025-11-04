Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial del Estado (PJE) prepara una reestructura profunda para el 2026, en cuyo contexto entre ocho y diez juzgados podrían fusionarse, cerrarse o convertirse en estatales, como parte de un plan para concentrar funciones y redistribuir recursos humanos y materiales.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, explicó que el objetivo es optimizar la operatividad judicial, especialmente en distritos donde algunos juzgados apenas atienden 10, 15 o 20 asuntos, pese a contar con infraestructura completa.

“Hay áreas con baja carga de trabajo, mientras que otras como lo civil están saturadas. Necesitamos redistribuir el recurso humano y material”, señaló Contreras.

La propuesta contempla crear juzgados estatales con un solo juez, concentrando al personal de los distritos en una sola instancia. Esto permitiría reubicar funciones y atender con mayor eficiencia las áreas de mayor demanda.

Además, se analiza la posibilidad de que Ciudad Victoria concentre algunas de estas funciones, aprovechando la tecnología para realizar diligencias a distancia, sin necesidad de presencia física en cada distrito.

“No se trata de desaparecer juzgados, sino de transformarlos. El órgano de administración está haciendo esa ponderación”, aclaró la magistrada presidenta.

El análisis sigue en curso y contempla criterios como carga de trabajo, infraestructura disponible y capacidad operativa. El objetivo: una justicia más ágil, eficiente y adaptada a los tiempos digitales, sin duplicar esfuerzos ni desperdiciar recursos.