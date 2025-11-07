Por Agencias

Ciudad de México.- El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) será la escuela más grande de América Latina en esa materia, previó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

En la celebración para anunciar el inicio de operaciones de este recinto, Peña Merino expuso que México es un país de innovación y que las sesiones presenciales se realizarán en instalaciones del Tecnológico Nacional de México de 10 ciudades: de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

“Hoy nace la escuela de IA y código más grande del continente”, manifestó Peña Merino.

“Es un esfuerzo realmente enorme, no hay algo similar en el continente y me atrevo a decir en el mundo”, agregó.

Expuso que la educación es un derecho que debe incluir el acceso al conocimiento digital, por lo que el centro brindará 20 “trayectos” de especialización que estarán certificados por el sector público y privado.

La convocatoria para hacer la especialización se encuentra en el sitio labmexia.gob.mx y se espera que la primera generación se conforme por 10 mil jóvenes.

En el evento, realizado en el Tecnológico Nacional de México, campus Tláhuac, Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, expuso que lo que el gobierno quiere para la Ciudad de México y para la nación es que se convierta en potencia digital.

A su vez, señaló que la IA es la nueva infraestructura en desarrollo.

La presidenta Claudia Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del lanzamiento del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca impulsar la enseñanza y el desarrollo de tecnologías digitales desde el sector público, en colaboración con la iniciativa privada.

“Vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica, humanística, y hacer de México un país más grandioso del que tenemos hoy”, expresó la Presidenta frente a los jóvenes estudiantes del instituto. (Jessika Becerra y Eirinet Gómez/La Jornada).