Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Como resultado de las acciones de prevención y disuasión del delito, implementadas por el personal de la Dirección de Tránsito Estatal en el municipio de Matamoros, se aseguró un vehículo con reporte de robo y se logró la detención de dos personas presuntamente implicadas en el acto.

La unidad fue localizada en la Carretera Estatal 53 tramo Valle Hermoso-Empalme siendo remolcada mediante un dolly por otro vehículo a bordo del cual viajaban dos personas.

Las dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).