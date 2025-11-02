Por Agencias

Chalco, Estado de México.- Un juez de control adscrito a los juzgados del penal estatal de Chalco, vínculó a proceso a Cristopher “N” El Comandante, por ser presunto coautor material del homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez B-King y Jorge Luis Herrera DJ Regio Clown.

Los cuerpos de los artistas sudamericanos, fueron hallados el pasado 17 de septiembre en la carretera federal México-Cuautla, en el bajo puente de la comunidad de San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán.

En la audiencia de control que tuvo una duración de más de 12 horas, el titular a cargo validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La teoría de la FGJEM, es que ambos fueron privados de la vida en la Ciudad de México y sus restos abandonados en territorio mexiquense.

El juzgado de control, también ordenó establecer la medida de prisión preventiva en contra de El Comandante.

La introducción de nueva droga a CDMX es la principal línea de investigación en los asesinatos.

Investigaciones arrojan que el doble homicidio estaría ligado a la introducción a la capital mexicana de la droga Coco Chanel, proveniente de Colombia y que presuntamente sería distribuida por la Unión Tepito.

Las autoridades mexiquense identificaron que previo a su desaparición y posterior asesinato, los colombianos fueron trasladados a una reunión en la que se abordaría la distribución del narcótico.

De acuerdo a la información obtenida por La Jornada, la llegada de la nueva sustancia estaría encabezada por un sujeto identificado como Diego Armando, líder que controla la extorsión denominada gota a gota en la capital y Estado de México. (Kevin Ruiz/La Jornada).