Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas se reunió con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reynosa para conocer el avance de las construcciones de las subestaciones en el norte del estado.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares y el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles entablaron una sesión de trabajo donde verificaron los avances en dichas subestaciones, así como los próximos proyectos de infraestructura destinados a fortalecer la zona de distribución en Reynosa, Tamaulipas.

Rendón Mares, señaló que la visión del gobernador Américo Villarreal es garantizar un suministro eléctrico confiable, seguro y eficiente, capaz de acompañar el crecimiento industrial y urbano que experimenta el norte del estado y que la ciudadanía cuente con energía en todo momento.

Afirmaron que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo energético sostenible y el fortalecimiento de la infraestructura que impulsa la competitividad regional.