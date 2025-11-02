Por Agencias

Michoacán.- Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado en su contra esta noche, cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad; uno de los agresores fue abatido y dos más quedaron detenidos.

Información preliminar de la Guardia Civil (Policía Estatal) precisa que Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue atacado a balazos alrededor de las 20:00 horas de este sábado, cuando convivía con decenas de asistentes al Festival de Velas, que año con año se realiza en la Pérgola Municipal.

Escoltas del presidente municipal habrían abatido a uno de los agresores y sometido a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido.

El presidente municipal había inaugurado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó al lugar para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces por la noche de muertos y fue en ese momento cuando fue atacado a balazos.

El alcalde fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente perdió la vida, al parecer, por seis impactos de bala.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente, tras haberse desempeñado como diputado federal bajo las siglas de Morena.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz para exigir al gobierno federal apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo.

GABINETE DE SEGURIDAD CONFIRMA DECESO Y DETENCIONES

El gabinete de seguridad del Gobierno de México confirmó que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció tras el atentado que sufrió este sábado mientras inauguraba un festival con motivo del Día de Muertos.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, señaló dicha instancia a través de su cuenta de X.

Asimismo, indicó que “las autoridades del gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”.

Manzo fue diputado federal por Morena en la 65 Legislatura, de 2021 a 2024, y desde ese entonces portaba chaleco antibalas, por temor a sufrir un ataque en su contra, debido a las declaraciones de combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado.

Apenas el martes anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había acudido a Michoacán junto con el titular de la Secretaría de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, una semana después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Apatzingán. (La Jornada).