Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez de control determinó vincular a proceso a cinco sujetos más que participaron en la marcha de la Generación Z, pero solo uno se quedará en prisión preventiva mientras que el resto podrá continuar su proceso en libertad.

En audiencia de continuación, la Fiscalía capitalina les imputó los delitos de lesiones y robo de radios a elementos de la policía.

Durante el debate, el abogado defensor hizo saber al juez que había una confusión en las imputaciones en contra de dos personas que se llaman Brayan. Y es que el juez vinculó a proceso a ambos por diferentes delitos, por lo que se pidió una aclaración.

En este sentido Brayan Mario N quedó vinculado a proceso por lesiones, mientras que Brayan Alexis, por robo.

La defensa logró que cuatro continuaran su proceso en libertad, pero en el caso de Brayan Alexis, éste se quedó en prisión por no poder comprobar arraigo domiciliario.

Con esto, suman 18 personas vinculadas a proceso tras la marcha de la Generación Z del pasado sábado. (Kevin Ruiz/La Jornada).