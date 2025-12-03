Por Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado aprobó por unanimidad el Programa Anual de Auditoría 2026, presentado por el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, durante una reunión de trabajo con las y los legisladores integrantes.

Noriega Orozco destacó que el programa se elaboró con un firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y explicó que incorpora auditorías a dependencias estatales, organismos descentralizados, ayuntamientos, entidades paramunicipales y programas públicos, con metodologías homologadas al Sistema Nacional de Fiscalización.

“El Programa Anual de Auditoría no es solo un plan; es la base que asegura la correcta fiscalización de los recursos públicos”, señaló.

Asimismo, enfatizó que el Programa Anual de Auditoría 2026 representa “un pacto con la ciudadanía”, orientado a proteger el erario, fortalecer la fiscalización superior y consolidar la colaboración entre la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia.

Además informó que el documento incluye acciones de seguimiento, atención a denuncias y la revisión del último informe financiero del extinto Instituto de Transparencia.

Al término de la presentación, el diputado Claudio Alberto De Leija Hinojosa reconoció el profesionalismo del Auditor Superior y de su equipo, subrayando que su labor fortalece la confianza ciudadana y el buen uso de los recursos públicos.

“Felicito al Auditor Superior y a su equipo por su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, que son fundamentales para consolidar la confianza ciudadana y garantizar el buen uso de los recursos públicos”, destacó.