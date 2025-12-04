Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- El municipio de Hidalgo se alista para recibir a miles de peregrinos y visitantes con la histórica inauguración de la monumental Virgen de la Misericordia, una de las imágenes marianas más grandes del país.

Este 12 de diciembre, la imponente escultura será bendecida y abierta al público, prometiendo un impulso al turismo religioso y una derrama económica sin precedentes para la región, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Destacó que la obra generará importantes beneficios para los habitantes de la región, en particular para los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, Padilla y otras comunidades donde se impulsan la actividad turística, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Además, se complementará con dos rutas, que estamos preparando, una de turismo cultural y otra de naturaleza, para enriquecer la estancia de los visitantes al centro turístico-religioso más visitado del noreste de México”, señaló el funcionario estatal.

Se proyecta que la imagen atraerá a miles de visitantes al año, así como peregrinos de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y el norte del país, entre otras entidades más.

En la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el Ejido El Chorrito, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se están viviendo las Fiestas Patronales, celebraciones que culminarán el próximo 12 de diciembre con la solemne develación de la imagen de la Virgen de la Misericordia, un momento muy esperado por la comunidad.