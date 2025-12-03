Por Redacción

CDMX, México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria en contra de dos personas por los delitos de cohecho y transporte de extranjeros agravado previsto y sancionado en la Ley de Migración.

Ismael “H” y Juan “R”, fueron detenidos en flagrancia en enero de 2023, por elementos de la Guardia Nacional (GN), cuando transportaban en la caja seca de un vehículo de carga a 20 personas de nacionalidad guatemalteca, quienes gritaban pidiendo ayuda, por lo que las autoridades realizaron una inspección.

En la acción, los elementos rescataron a los migrantes y aseguraron dinero en efectivo que, junto con los dos detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener del Juez de Control, sentencia condenatoria de 18 años de prisión y multa de 971 mil 822 pesos en contra de Juan “R”; en tanto que Ismael «H», recibió una pena de 16 años de cárcel y multa de 962 mil 200 pesos.