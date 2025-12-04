Por Agencias

Ciudad de México.- Tras ser electa por el Senado de la República como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos expresó a través de su cuenta de «X»: «siempre he tenido claro que la procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y que la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos de todos los que son parte del proceso, sin excepción».

En su mensaje, la primera mujer en ser designada fiscal de la República señaló que «combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, implica reconocer que una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso.

«Por lo que, siempre con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno; es necesaria la coordinación cotidiana, la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y las entidades federativas».

Mencionó que impulsará una «Fiscalía con investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada en cada caso, priorización en delitos de mayor impacto, coordinación real entre instituciones, con autonomía, atención digna e integral a víctimas, respeto y protección a los derechos humanos».

Expuso que se tendrá «cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas».

En su cuenta de «X» agradeció el apoyo de «ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas, y por supuesto, las víctimas; yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato, y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, profesionalismo y probidad, una Fiscalía que recupere la confianza ciudadana».

Expresó que «donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La Lucha Sigue». (Gustavo Castillo/La Jornada).