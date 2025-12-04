Por Agencias

Ciudad de México.- Gracias a un penal de Gabriel Toro Fernández, Cruz Azul logró rescatar un empate 1-1 ante Tigres y dejó abierta su respectiva serie de semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, este miércoles en el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

De esta manera, el ganador de esta llave se definirá el próximo sábado en el duelo de vuelta, el cual se llevará a cabo en el estadio Universitario, donde los felinos llegarán con cierta ventaja por su posición en la tabla.

Con la encomienda de ponerse adelante en el marcador en los primeros minutos, el conjunto regiomontano ingresó a la cancha con mucho ímpetu y dominó la posesión del balón en el inicio del encuentro. En una de sus jugadas más peligrosas, el uruguayo Fernando Gorriarán soltó un potente derechazo desde fuera del área, pero el balón se estrelló en la base del poste izquierdo.

La Máquina, dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, reaccionó a tiempo y respondió con embates de Jeremy Márquez e Ignacio Rivero; sin embargo, ninguno pudo invadir el arco protegido por Nahuel Guzmán.

A partir de ese momento el juego se tornó ríspido, con un gran número de faltas en el medio campo por parte de ambas escuadras, las cuales bajaron considerablemente el ritmo provocando un partido aburrido durante algunos lapsos.

La falta de acciones de peligro hizo desesperar a la afición celeste, pues a partir del minuto 24 empezó a lanzar constantemente el grito homofóbico en contra del arquero felino, mientras el sonido local trataba de disimularlo sin éxito.

Después de una primera parte sin goles y sin grandes emociones, en el segundo tiempo ambos planteles volvieron a mostrarse aguerridos en busca de una anotación.

Luego de varios embates por parte de los dos equipos, Tigres fue el encargado de abrir el marcador al minuto 61, cuando Ángel Correa, tras recibir una asistencia de Rómulo, definió de derecha desde el centro del área para vencer al arquero celeste Andrés Gudiño y poner el 1-0 en la pizarra.

El gusto le duró poco al equipo comandado por el argentino Guido Pizarro, pues sólo 13 minutos después, el árbitro Ismael Rosario López marcó un penal a favor de los cementeros por una mano dentro del área por parte de Marco Farfán. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el uruguayo Gabriel Toro Fernández, quien con un potente disparo clavó el balón en la escuadra derecha para emparejar los cartones (1-1) y hacer estallar las gradas del estadio Olímpico Universitario, al 76.

En los últimos minutos, ambas escuadras se lanzaron con todo al ataque en busca de llevarse la ventaja de cara al duelo de vuelta y aunque los dos equipos tuvieron múltiples oportunidades de anotar, ninguno pudo marcar nuevamente y dejaron en suspenso al ganador de esta serie. (Karla Torrijos/La Jornada).