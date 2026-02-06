Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, exhortó a los padres de familia a cumplir con el proceso de preinscripción escolar, subrayando que este trámite es clave para garantizar que los alumnos puedan acceder a la escuela de su preferencia en el próximo ciclo.

En días recientes, escuelas secundarias de alta demanda en Victoria -como la Secundaria General Uno, la Número 8 y la Eugenio Hernández Balboa- amanecieron con largas filas de padres que incluso acamparon desde las 4 de la mañana con la idea de “apartar lugar”.

El funcionario aclaró que esta práctica es innecesaria, pues el registro puede realizarse en línea y lo que realmente asegura el espacio es la preinscripción en tiempo y forma.

Valdez García explicó que la preinscripción permite a la SET organizar el ciclo escolar con la infraestructura adecuada, asignando maestros y mobiliario suficientes para atender la demanda. “Si los hijos se registran en la preinscripción se les puede asegurar un lugar en la escuela de su preferencia”, puntualizó.

El funcionario recordó que la inscripción posterior a febrero garantiza el derecho a la educación para todos los niños y jóvenes, pero advirtió que quienes no se preinscriban podrían ser canalizados a otras instituciones distintas a las que desean. “La diferencia está en que la preinscripción asegura la escuela deseada”, enfatizó.

Además, insistió en que el registro en línea elimina la necesidad de hacer filas, un hábito cultural que debe erradicarse. “No es necesario acampar ni esperar horas afuera de las escuelas; el sistema está diseñado para que el trámite sea ágil y seguro”, señaló.

Para finalizar, Valdez García garantizó que todo alumno de Tamaulipas tendrá asegurado su derecho a una educación pertinente y de calidad. “La prioridad es que ningún niño se quede sin escuela y que cada familia tenga certeza de que sus hijos estarán en un espacio digno y con la atención adecuada”, concluyó.