Por Agencias

Ciudad de México.- Tras el relevo de Adán Augusto López Hernández en la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, y el nombramiento de Ignacio Mier, el nuevo líder morenista expuso que su principal encomienda será “mantener la unidad y la cohesión”, así como el diálogo y respeto.

Al acudir a la Cámara de Diputados tras la sesión de Congreso General con la que dio inicio el nuevo periodo ordinario de sesiones, se le cuestionó a Mier si cambiarán las formas bajo su coordinación.

“Digamos que somos personalidades distintas, nada más”, respondió.

Sobre las diferencias dentro de la bancada del partido guinda, atajó que su partido es un movimiento, lo cual “es lo contrario a algo estático y un movimiento como el nuestro, es diverso, plural, tan grande, con representación para prácticamente en todas las secciones electorales de nuestro país y con intereses diversos, pero todos apuntando en el mismo sentido, la transformación de México, ahí es donde aparece la política como un instrumento que nos permite mantener la unidad”.

En su primer día en este cargo, se pronunció por “hacer política” con el diálogo con el resto de los partidos. “Podemos tener diferencias, programáticas, diferencias ideológicas, pero como personas debe de haber el instrumento fundamental, que es el diálogo y el diálogo va a haber con todas las fuerzas”, agregó tras exponer que hoy acudió a saludar a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista, Kenia López Rabadán, y expresó a los dirigentes de Acción Nacional su solidaridad ante el fallecimiento del senador, Gustavo Sánchez Vázquez.

Por su parte, legisladores de distintas fuerzas políticas también se expresaron sobre el cambio en la coordinación de Morena.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló: “Ojalá y la pluralidad regrese al Senado. Ojalá y la pluralidad, el respeto a todos los partidos, a todos los integrantes, a las compañeras, a los compañeros incluso, aunque no te guste cómo piensan, pues esté en el Senado”.

Confió en que el Senado “vuelva a ser un espacio de diálogo, de respeto, de reconocimiento del otro, de la otra, y sobre todo de parlamento. Entiendo que el senador, Nacho Mier, que ha sido aquí también legislador en la Cámara de Diputados, tiene en muchas ocasiones formas muy positivas de construcción. Ojalá y eso ayude al Senado».

El senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, consideró que el cambio evidencia que “hay poca coordinación”, pero será una nueva etapa de diálogo y aseveró que López Hernández “no era interlocutor con ningún partido político”. Sonriente, subrayó que está “muy contento, muy, muy contento”.

Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, respaldó la decisión de los legisladores de Morena que calificó como una decisión interna del partido guinda, y refrendó la alianza entre esas fuerzas políticas.