Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Gracias a la aplicación oportuna y estricta de los protocolos sanitarios implementados en el estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), informa que los municipios de Altamira y Llera han sido declarados libres de gusano barrenador del ganado.

Desde el primer caso detectado el pasado 1 de diciembre, se registraron 21 casos acumulados en el estado, los cuales fueron atendidos de manera inmediata mediante acciones de vigilancia epidemiológica, control sanitario y atención directa al ganado afectado, logrando contener la propagación de esta plaga.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó que 13 de los casos detectados ya se encuentran completamente inactivados, por lo que actualmente solo permanecen ocho casos activos bajo estricto control sanitario.

“Es importante señalar que, aunque los avances son significativos, no bajamos la guardia; continuamos con el monitoreo constante en todo el territorio estatal para proteger la sanidad pecuaria y salvaguardar la producción ganadera de Tamaulipas”, subrayó el funcionario.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, productores y médicos veterinarios, fortaleciendo las acciones de prevención, detección oportuna y control, con el objetivo de preservar la sanidad animal y mantener la competitividad del sector ganadero en el estado.