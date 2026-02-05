Por Redacción

Ciudad de México, México.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA) impartió en 2025, 912 cursos de capacitación técnica especializada en sus instalaciones y en las de las empresas solicitantes en beneficio de 11 mil 834 personas con un cúmulo de 12 mil 728 horas efectivas.

En el mismo periodo este centro aplicó 495 cursos de instrucción especializada en línea, con lo que se reafirma el compromiso con la integridad y la seguridad de los alumnos y de su personal al acercar el conocimiento a cualquier parte de México y el mundo.

Especial mención merece que en 2025 la Dirección de Certificaciones de Licencias de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), autorizó al CIIASA el programa de estudios de Formación de Sobrecargos, con lo que se logró culminar la instrucción de la Primera Generación de Sobrecargos ASA.

Los estudiantes contaron con preparación teórica y práctica con los estándares más altos a nivel internacional, además de conocimientos, capacidades y habilidades para la protección de la integridad de los pasajeros y tripulación de cabina de vuelo, así como formación en aerodinámica, meteorología, transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia, entre otros.

Con nuevos planes de estudio y una amplia gama de materias de especialización, ASA confirma su responsabilidad con la profesionalización constante del sector aeronáutico nacional e internacional al promover el crecimiento mediante capacitación de calidad, para los profesionales del sector y con ello elevar la competencia técnica y el conocimiento del personal aeroportuario y aeronáutico para asegurar estándares de excelencia en la industria.

Para 2026 el CIIASA ofrecerá una amplia gama de diplomados, cursos y talleres, tanto presenciales como en línea en áreas clave como Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), Seguridad Operacional (SAFETY) y Factor y Desarrollo Humano (FDH), y capacitación técnica aeronáutica.

Estos programas y cursos estarán actualizados y serán impartidos por instructores altamente calificados, con reconocimiento y acreditación por parte de la AFAC y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre otros.

Para este año se espera la culminación de la segunda generación de sobrecargos de aviación del CIIASA, así como la apertura de nuevos ciclos de formación en la materia.

Con instalaciones de vanguardia y un enfoque de mejora continua, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ofrece la más alta calidad de instrucción y las mejores prácticas en México y América Latina. Nuestro equipo de profesionales está comprometido en brindar una enseñanza que no sólo cumpla, sino que supere las expectativas de los alumnos.

Para mayores informes sobre la oferta académica, ASA pone a su disposición la página web: https://ciiasa.asa.gob.mx/, así como el teléfono 555133 1000 Ext. 2439 / 1788 / 1657.

ASA, a través del CIIASA, marca la diferencia al contribuir en la diversificación de oportunidades de capacitación para el sector aeronáutico, formando a futuros profesionales de la aviación civil para México y el mundo.