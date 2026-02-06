Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJE) puso en marcha un programa de depuración de archivos judiciales que contempla alrededor de 500 mil expedientes acumulados en los últimos 40 años, informó la presidenta del organismo Tania Gisela Contreras López.

La magistrada aclaró que este proceso no significa destruir documentos, sino salvaguardar los actos jurídicos esenciales que la ley obliga a conservar: la demanda, la contestación y la sentencia.

“Depurar significa rescatar aquello que la ley nos obliga a mantener en un archivo. No todo debe archivarse, solo lo que la norma establece como sustancial”, puntualizó.

El programa arrancó en Altamira, donde ya se han depurado más de 8 mil expedientes de un universo cercano a 70 mil. La presidenta explicó que este trabajo es manual y se realiza con la participación de los propios trabajadores del Poder Judicial, quienes reciben una compensación económica por expediente depurado.

“Es una manera de ayudar a la economía de los compañeros, en lugar de contratar personal externo. Ellos tienen el conocimiento técnico para identificar los actos que deben preservarse”, señaló.

Tras la experiencia piloto en noviembre y diciembre, el plan se replicará en Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros a partir de febrero. La meta es liberar espacios en los juzgados, actualmente saturados por expedientes no depurados.

“Lo que se vio en redes sociales sobre la saturación de archivos corresponde a expedientes que no estaban depurados. Con este programa encontramos una alternativa positiva para liberar espacios y dignificar las áreas de trabajo”, explicó Contreras López.

La titular del STJE reconoció que el rezago en materia de depuración es tremendo, con una estimación superior a 500 mil expedientes en todo el estado. Una vez depurados, los documentos se integran en nuevos archivos que se resguardan de manera definitiva en el Archivo General.

Finalmente, agradeció a los trabajadores que se han sumado al esfuerzo, subrayando que este programa no solo cumple con la Ley General de Archivos, sino que también mejora las condiciones laborales dentro del Poder Judicial.