Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Género atendió un reporte de una presunta riña entre estudiantes en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General Número 7 “Profesor Eleazar Cervantes Gómez”, de esta capital.

El operativo se llevó a cabo durante recorridos de seguridad y vigilancia como parte de las acciones del programa Colonia Segura y Escuela Segura, donde alumnos señalaron una presunta riña, misma que fue descartada.