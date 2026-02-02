Por Redacción

Río Bravo, Tamaulipas.- Un aseguramiento de narcóticos, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación fue realizado por personal de la Guardia Estatal, tras una persecución registrada en calles de la colonia Morelos de este municipio.

Los elementos visualizaron un vehículo Toyota Corolla color blanco, cuyo conductor, al notar la presencia policial, emprendió la huida, para metros más adelante descender a pie.

Se localizó y aseguró un arma corta calibre .40, así como seis dispositivos de radiocomunicación de diversas marcas; mil 550 bolsas transparentes con hierba seca con características propias de la marihuana, 700 bolsas transparentes con polvo blanco con características similares a la cocaína y 520 bolsas transparentes que contenían una sustancia con las características del narcótico conocido como crack.