Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, anunció que este domingo 1 de febrero arrancaría el programa principal de su instituto político para el 2026, denominado “Ruta Verde”, con el que recorrerán colonias, fraccionamientos y comunidades rurales de todo Tamaulipas.

Explicó que el objetivo es que la ciudadanía conozca de cerca a quienes podrían ser candidatos del Verde en el proceso electoral de 2027, cuando estarán en juego diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas.

Muñoz Cano subrayó que el partido está en una etapa de fortalecimiento interno, caminando el estado y construyendo una ruta política que permita posicionar a sus cuadros.

“Lo interesante es que la gente los conozca, conozca de su persona, de sus propuestas, y las propuestas que tiene nuestro instituto político para las y los tamaulipecos”, señaló.

Muñoz Cano reconoció que otros partidos como Morena y el PT también están en proceso de organización y que será hasta diciembre cuando se defina si el Verde participa en una coalición total, parcial o en solitario.

“Independientemente de si se conforma o no coalición, cada quien tiene que hacer su chamba”, dijo.

Ante cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña, Muñoz Cano aseguró que el Verde actúa con respeto al marco legal.

“Imagínate que la ley no permitiera que los partidos políticos tuvieran contacto con la ciudadanía en cualquier momento; sería absurdo. Al contrario, los ciudadanos deben tener la oportunidad de conocer a los personajes y a la manera de trabajar de cada partido”, afirmó.