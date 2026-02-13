Por Agencias

Zacatecas, Zacatecas.- Un grupo de sicarios atacó con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación a la comitiva y escoltas del cantautor Pepe Aguilar, cuando este salía de su rancho El Soyate, en la sierra de Villanueva -aproximadamente a 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas- para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales, donde tomaría un avión para trasladarse a la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado se produjo alrededor de las seis de la tarde en las inmediaciones de El Soyate, en la zona serrana de Villanueva, donde se ubica el lujoso rancho de más de 2 mil hectáreas de superficie, con caballerizas y lienzo charro, que erigió el finado artista y cantante de música ranchera Antonio Aguilar Barraza, y que heredó Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar era escoltado por una docena de agentes de la Policía Estatal Preventiva, que tiene comisionados el artista como sus escoltas formales, cuando se produjo el repentino ataque, justo antes de que salieran a la carretera federal 54, que comunica a las ciudades de Zacatecas y Guadalajara.

Los policías que iban a la vanguardia sufrieron la agresión con al menos una granada y disparos de fusiles de alto calibre por parte de una célula del crimen organizado.

Los elementos de seguridad comenzaron a repeler la agresión y pidieron apoyo, activando el botón de alerta del sistema Matra, por lo que desde las ciudades de Villanueva, Jerez y Zacatecas se trasladaron con urgencia en sus patrullas agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), de la propia Policía Estatal Preventiva, así como elementos del Ejército Mexicano, con el apoyo del helicóptero artillado Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se confirmó que, mientras los policías escoltas repelían la agresión, los agentes de la retaguardia retornaron al rancho El Soyate, manteniendo ileso al artista de música vernácula.

Villanueva sigue siendo un municipio “caliente” en materia de violencia e inseguridad, en disputa constante por facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el cierre de edición de este diario, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad no habían emitido ninguna postura respecto a los hechos.(Alfredo Valadez/La Jornada).