Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde Matamoros, José Alberto Granados Favila, informó que tras un operativo encubierto realizado durante cinco días, se detectaron prácticas de extorsión dentro de la corporación de tránsito municipal.

El propio presidente, que andaba de incógnito, fue víctima de un intento de cobro indebido cuando viajaba en un vehículo sin ser reconocido, lo que derivó en la destitución inmediata de siete elementos de tránsito.

Granados Favila explicó que el operativo se realizó con servidores públicos y bajo su supervisión directa. “Cuando la persona recibe el dinero, me bajo del vehículo y les menciono que esa no es la manera de servir al pueblo”, relató. Posteriormente, se comunicó con el secretario de Seguridad Pública y con el contralor municipal para formalizar las bajas.

El alcalde adelantó que los elementos restantes estarán una semana sin ruta, limitados a apoyar en planteles educativos, accidentes viales y semáforos concurridos, sin posibilidad de aplicar multas. Además, anunció que se abrirá la convocatoria para incorporar nuevos agentes de tránsito, capacitados y con exámenes de control y confianza.

Asimnismo reconoció que Matamoros enfrenta retos de seguridad, especialmente ante la llegada de visitantes durante Semana Santa, por lo que se trabaja en coordinación con la Sedena, Marina y Guardia Estatal.

Al mismo tiempo, destacó el respaldo del gobernador Américo Villarreal en proyectos de infraestructura y saneamiento. Recordó que Matamoros ya cuenta con un gran puerto inaugurado en agosto de 2025, y que se han rehabilitado 241 drenajes sanitarios en la ciudad.

“Desde el primer día de mi mandato dije que íbamos a atacar el tema de la extorsión, especialmente en tránsito, y lo estamos haciendo”, subrayó.