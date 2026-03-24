Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alcaldesa de Nuevo Lareo Carmen Lilia Canturosas destacó el trabajo coordinado con el gobernador Américo Villarreal Anaya y el gobierno federal, asegurando que el municipio figura de manera importante en el informe estatal gracias a proyectos de gran impacto como la planta de tratamiento PITAR.

Recordó que cuando inició su administración la planta saneaba 540 litros por segundo y hoy supera los 1,100 litros por segundo, cumpliendo con un convenio binacional que regula México y Estados Unidos. “Es una inversión completa, como pocas a nivel nacional, y muestra del trabajo coordinado con el gobernador y la federación”, señaló.

La alcaldesa agradeció el respaldo del mandatario estatal y adelantó que vienen más inversiones para Nuevo Laredo, entre ellas la ampliación del Puente Mundial de 8 a 18 carriles, con apoyo del gobierno federal, así como el proyecto del nuevo puente internacional 4 y 5, impulsado también por la federación.

“Estamos muy contentos porque Nuevo Laredo está presente con grandes recursos y con proyectos que garantizan desarrollo e infraestructura. Todo lo que sea inversión es bienvenido, y nuestra ciudad tiene para eso y para más”, expresó.