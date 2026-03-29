Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Tras atender un reporte emitido por el C5, personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) aseguró en esta ciudad fronteriza un tractocamión presuntamente utilizado para dañar infraestructura del sistema de videovigilancia.

El personal de la FEGE procedió a resguardar la unidad, la cual quedó a disposición de las instancias correspondientes.

Al sitio arribó personal de la SEDENA y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), quienes se hicieron cargo del lugar y levantaron evidencias a fin de deslindar responsabilidades.