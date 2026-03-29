Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo, una bolsa con narcóticos y cargadores de arma de fuego tras un operativo en la colonia Miguel Alemán.

Dentro de una bolsa se encontraron 408 dosis de cristal, 109 dosis del narcótico conocido como piedra, 159 dosis de cocaína y 190 dosis de marihuana, además de dos cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros.

Los narcóticos y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).