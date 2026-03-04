Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- Dos integrantes del cabildo del municipio de Amacuzac, el tesorero y un presunto enlace del grupo delictivo “Familia Michoacana” fueron detenidos este martes por el delito de extorsión agravada, informó Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los detenidos son Patricia ‘N’, síndica municipal; Azucena ‘N’, regidora; y Alejandro Bladimir ‘N’, tesorero del ayuntamiento encabezado por el alcalde Noé Reynoso. El presunto enlace criminal, identificado como Carlos, fue detenido en una vivienda del centro del municipio. Las autoridades municipales fueron capturadas dentro del ayuntamiento, según fuentes policiacas.

Estas detenciones forman parte del “Operativo enjambre” en Morelos, coordinado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad en la región, señaló Urrutia.

El alcalde Noé Reynoso solicitó licencia y abandonó el municipio antes del operativo; no fue detenido, aunque inicialmente se manejó que él sería el principal implicado. (Rubicela Morelos Cruz/La Jornada).