Blanca Esthela Hernández D

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió de manos de las alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios la cartera de proyectos prioritarios de obra pública para 2026 y los exhortó a dejar como legado una administración que no solo impulse el crecimiento y el desarrollo con visión humanista, sino que también se caracterice por el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, «porque, como dice nuestra presidenta, cuando los recursos se ejercen con honestidad, nos alcanza para hacer muchas cosas y eso es lo que queremos”, expresó.

Durante una reunión de más de tres horas en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, junto a integrantes del gabinete estatal y el auditor superior del Estado, el mandatario reiteró su respaldo para continuar ejerciendo obra pública humanista en los 43 municipios, donde a la fecha se ha invertido una cifra histórica superior a los 21 mil millones de pesos.

Asimismo, informó que este año el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinará mil 591 millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) comprenderá una inversión de mil 398 millones de pesos, recursos que representan una herramienta de justicia social para llevar bienestar al territorio y atender de primera mano las necesidades específicas de la población.

Villarreal Anaya destacó también los avances de la estrategia de seguridad en Tamaulipas, que colocan al estado como una de las entidades con menor número de homicidios dolosos. Explicó que en febrero de este año se registraron 13 fallecimientos, con un promedio diario de 0.46 homicidios, a diferencia de lo que ocurría en la administración anterior, cuando se presentaban hasta 130 casos en un mes.

TAMAULIPAS ES LÍDER EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL INFONAVIT CON EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Luego de la exposición del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, quien detalló las acciones en cada uno de los 43 municipios y los grandes proyectos estratégicos en marcha con apoyo del Gobierno Federal, Villarreal Anaya mencionó el liderazgo de Tamaulipas en la construcción de vivienda del Infonavit y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien incluyó a la entidad en el Programa Mundial Social para la construcción de 25 canchas deportivas, con una inversión federal de 52.8 millones de pesos. Este programa se complementa con una inversión estatal de 12.9 millones de pesos para la rehabilitación de 43 espacios deportivos.

Además, solicitó la colaboración de las y los alcaldes para reforzar las campañas de vacunación contra el sarampión, respaldar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural para la prevención y combate del gusano barrenador del ganado, y fortalecer la prevención de incendios forestales.

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reiteró el compromiso del gobierno estatal de fortalecer la coordinación entre el estado y los municipios, bajo principios de transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo.

“Esta reunión tiene un propósito claro: ordenar tiempos, dar certidumbre y construir coordinación, porque cuando hay orden hay resultados; cuando hay coordinación hay eficiencia y cuando hay transparencia hay legitimidad”, expresó.

Antes de concluir la reunión, presidentas y presidentes municipales reconocieron el trabajo y liderazgo del gobernador, y aseguraron que Américo Villarreal es un mandatario que escucha las necesidades de las comunidades y permanece atento al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

En el encuentro también participaron el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.