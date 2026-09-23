Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Alfredo Díaz Díaz, informó que para el ejercicio 2027 se proyecta un financiamiento público a partidos políticos por un total de 312 millones de pesos, es decir, 92 millones más que el proceso electoral del 2024.

Explicó que el cálculo se realizó con base en la fórmula establecida en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, y el monto incluye financiamiento ordinario, actividades específicas, franquicias postales y recursos para campañas electorales.

“De hecho, el financiamiento para campañas electorales asciende a 69 millones de pesos, lo que corresponde al 30% del monto de financiamiento para actividades ordinarias”, detalló.

El consejero electoral precisó que en enero de 2027 el Consejo General aprobará lo relativo a actividades ordinarias, específicas y franquicias postales, mientras que en marzo se aprobará el financiamiento para campañas, destinado a la obtención del voto.

El anteproyecto de presupuesto del IETAM será aprobado a más tardar el último día de septiembre y posteriormente enviado al Congreso del Estado para su análisis y eventual aval.

«Estos montos vienen establecidos en las bases normativas y nos tenemos que ajustar a los cálculos respectivos”, puntualizó.