Por Redacción

Ciudad de México.- Tras una denuncia anónima sobre la presunta operación de máquinas tragamonedas ilegales, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en nueve locales comerciales en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde se aseguraron 87 máquinas tragamonedas.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron actos de investigación para corroborar los hechos denunciados.

Con la información recabada, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, obtuvo de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal la autorización para ejecutar la orden de cateo.

Durante la diligencia fueron aseguradas 87 máquinas tragamonedas, localizadas en nueve inmuebles habilitados como locales comerciales en el interior del mercado municipal «Merposur». Las máquinas quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

El operativo fue realizado por elementos de la PFM, en conjunto con peritos en las materias de criminalística de campo, fotografía, ingeniería y telecomunicaciones de la propia AIC, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Con la ejecución del cateo se corroboró la comisión de un delito previsto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que sanciona la conducta de los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

Cabe destacar que esta acción en contra de este ilícito se suma a la informada ayer, cuando, en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México y del Gabinete de Seguridad federal, el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México dependiente de la FECOR, condujo la diligencia de cateo, tres en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, en donde se aseguraron computadoras, máquinas pin ball, máquinas de cascadas, máquinas de pinzas, máquinas tragamonedas y numerario, informó la dependencia en el comunicado FGR 698/26. (Redacción).