Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Alejandro Ceniceros Martínez, reconoció que una de las causas de la crisis que actualmente enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) fue la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que permitió concentrar facultades de nombramiento en la presidencia del organismo electoral.

En el contexto de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, el petista consideró que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias y sancionar a los responsables en caso de comprobarse irregularidades.

Sin embargo, sostuvo que parte del problema tiene origen en modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión que otorgaron amplias facultades a la presidencia del INE para designar funcionarios.

«Yo creo que fue uno de los errores más grandes».

Ceniceros Martínez reconoció que el propio Partido del Trabajo respaldó en su momento dicha reforma legislativa, por lo que consideró necesario aprender de los errores cometidos.

«Hay que recapacitar de los errores y aprender».

Respecto a Guadalupe Taddei, señaló que su llegada a la presidencia del INE se realizó mediante el procedimiento legal establecido, luego de que la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo para designar a la persona titular del organismo electoral.

Explicó que, ante la falta de mayoría calificada, la legislación prevé un mecanismo de insaculación, procedimiento mediante el cual finalmente fue designada Taddei.

No obstante, admitió que existían señalamientos públicos sobre vínculos políticos y familiares relacionados con gobiernos emanados de Morena, circunstancias que, dijo, fueron ampliamente conocidas.

En cuanto al proceso para elegir a quien sustituirá a Taddei, consideró que deberá aplicarse el mismo procedimiento previsto por la legislación vigente, privilegiando el cumplimiento de los requisitos legales y los consensos parlamentarios.

Finalmente, al referirse a las investigaciones sobre proveedores relacionados con organismos electorales, indicó que se debe reforzar la supervisión y vigilancia de los procesos de contratación para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.