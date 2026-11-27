Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- Las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Marina (Semar) informaron que mantienen la vigilancia en playa Bagdad, Tamaulipas, y dan seguimiento a los posibles impactos ambientales de los vuelos y explosiones de cohetes de SpaceX, empresa del magnate Elon Musk, registrados desde 2025.

En un comunicado conjunto, señalaron que el sector ambiental ha realizado recorridos técnicos para documentar la presencia de fragmentos aeroespaciales de vuelos anteriores al de Starship, del 13 de noviembre de 2026.

Dichos residuos están asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y resguardados por la Semar, afirmaron.

Indicaron que, también a petición de la Profepa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo una expedición submarina en playa Bagdad y constató la presencia de basura en el fondo marino, la cual deberá ser retirada por la empresa y manejada adecuadamente conforme a la legislación aplicable en México.

«La Profepa mantiene acciones de vigilancia y seguimiento, a fin de tener más elementos sobre el comportamiento de estos materiales en el ambiente y fortalecer las medidas de conservación de los ecosistemas marinos y costeros», sostuvieron.

Sobre el lanzamiento del cohete Starship, el pasado 13 de noviembre, la Semarnat y la Semar indicaron que esta última dependencia confirmó que el propulsor cayó en aguas territoriales de Estados Unidos. A la fecha, las brigadas comunitarias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han recolectado alrededor de seis kilogramos de residuos, ya asegurados por la Profepa.

Respecto a la posible afectación a una tortuga marina, apuntaron que la UAT realizó, a petición de la Profepa, la necropsia del ejemplar, pero no se logró determinar la causa de su muerte debido al estado de deterioro en el que se encontraba.

Reiteraron que las autoridades gubernamentales competentes mantienen comunicación con el gobierno de Estados Unidos para abordar este tema, así como la coordinación interinstitucional para llevar a cabo acciones de vigilancia, prevención y seguimiento, a fin de proteger los ecosistemas marinos y costeros del país, en el marco de la legislación ambiental aplicable. (Agencias y Redacción).