Por José Gregorio Aguilar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) cuestionó que las autoridades educativas impulsen estrategias como el programa ABC de las Emociones sin antes resolver la falta de especialistas en las escuelas, al advertir que no se puede trasladar a los docentes una responsabilidad que corresponde a psicólogos y personal capacitado en salud mental.

El presidente nacional de la organización, Israel Sánchez Martínez consideró que las autoridades comenzaron por la segunda parte del problema, al pedir que maestros identifiquen y canalicen casos de afectaciones emocionales entre los estudiantes, cuando persiste un déficit importante de profesionales para brindar atención especializada.

Lo anterior ocurre mientras en Tamaulipas autoridades educativas han reconocido la necesidad de alrededor de 2 mil psicólogos para atender la demanda existente en los planteles escolares.

«Los docentes deben ser solamente un primer contacto».

Sánchez Martínez recordó que desde el regreso a clases presenciales tras la pandemia, maestros y padres de familia han advertido sobre la necesidad de reforzar la atención psicológica para niñas, niños y adolescentes.

«Ya llevamos un período de cinco años que no se ha atendido la salud mental».

Indicó que los docentes pueden contribuir a identificar señales de alerta, pero rechazó que se les convierta en responsables directos de atender una problemática que requiere conocimientos especializados.

«Los maestros no deben de tener esta obligación; la escuela debe proporcionar al psicólogo, al grupo de psicólogos o al grupo de especialistas», expresó.

El dirigente señaló que los problemas emocionales derivados de la pandemia continúan afectando a estudiantes que hoy cursan primaria, secundaria y educación media superior, por lo que insistió en que las autoridades educativas deben asumir la salud mental como una prioridad permanente y no únicamente como una campaña temporal.

Además, advirtió que los profesores ya enfrentan múltiples responsabilidades académicas y administrativas, por lo que asignarles tareas adicionales relacionadas con atención psicológica podría terminar afectando su labor principal en las aulas.

Sánchez Martínez consideró que la participación de padres de familia, autoridades educativas y especialistas resulta indispensable para atender una problemática que, afirmó, se ha convertido en un factor de riesgo para estudiantes y docentes en distintas regiones del país.