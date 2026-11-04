Por Agencias

Washington.- La demócrata Gina Hinojosa derrotó este miércoles al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera latina en ganar la gubernatura de Texas, de acuerdo con las proyecciones de CNN y NBC News.

Su victoria puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en el estado, donde ningún demócrata ocupaba el cargo desde 1994.

Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, perdió la reelección pese a que su campaña gastó decenas de millones de dólares más que la de su rival. El resultado también terminó con su aspiración de convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas.

Hinojosa, nacida y criada en el Valle del Río Grande, tiene 52 años y fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal. Antes de incursionar en la política trabajó como abogada en las áreas de derechos civiles y derecho laboral.

La educación fue uno de los ejes de su campaña. La demócrata relató que decidió buscar un cargo público después de participar en una lucha para evitar el cierre de la escuela primaria de su hijo, amenazada por recortes presupuestarios.

Durante la contienda prometió que una de sus primeras acciones sería destituir al comisionado estatal de Educación, ante el deterioro del rendimiento escolar.

También cuestionó el respaldo de Abbott a la expansión de centros de datos, que ha generado inconformidad en comunidades rurales por su elevado consumo de energía. Texas cuenta con más de 500 instalaciones de este tipo y es el segundo estado con mayor número en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social, que si Greg Abbott no se hubiera convertido en un “republicano moderado en los últimos seis meses de su carrera política, no habría perdido”. (Ap/Afp/La Jornada/Reuters).