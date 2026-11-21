Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) intervinieron siete cruces peatonales con diseños que incorporan elementos de identidad institucional.

La jornada permitió llevar a la práctica los proyectos ganadores de la actividad denominada Repentina de Urbanismo “Pintada de Pasos Peatonales”, que forma parte de los trabajos finales del ciclo escolar universitario.

Con la asesoría de sus docentes, estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) plasmaron con pintura las propuestas gráficas en los cruces asignados.

La actividad se desarrolló como parte de las asignaturas de Planeación Urbana, Taller de Diseño Urbano y Paisaje Urbano, respectivamente.

Cada propuesta se diseñó a partir de la ubicación y las características del espacio donde se aplicó.

Los equipos incorporaron elementos gráficos de la UAT para fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad y contribuir al mejoramiento visual del entorno universitario.

Durante la jornada, la directora de la FADU, Dra. Lizbeth América Brant García, agradeció la participación de los cerca de 80 estudiantes que colaboraron en la intervención de los cruces.

La experiencia permitió al estudiantado aplicar en espacios de uso cotidiano los conocimientos adquiridos en el aula. Al adaptar cada diseño a las condiciones del sitio y coordinar su ejecución en equipo, las y los futuros arquitectos pusieron en práctica su criterio de diseño y fortalecieron sus habilidades de trabajo colaborativo.