Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas realizó la entrega de un lote de juguetes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, con el objetivo de que esta noble institución los distribuya entre niñas y niños del estado.

La Colecta DIFtón “Juguetes por montón” 2026, es un noble programa implementado por la doctora María de Villarreal, al frente del DIF Tamaulipas, una acción a la que nos sumamos todos los años para llevar alegría a la niñez de las comunidades prioritarias, aseguró Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

La acción forma parte del compromiso social de las y los trabajadores de la dependencia, quienes de manera solidaria reunieron los juguetes para contribuir a la alegría de la infancia tamaulipeca.

Esta entrega refuerza la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo y el DIF, uniendo esfuerzos en favor de las causas sociales que benefician directamente a la niñez.

Además, del apoyo a grupos vulnerables a través del Turismo Social, con viajes turísticos gratuitos, además de la clásica Lotería Tamaulipeca en los eventos de la noble institución, entre otras acciones más.

De esta manera, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas reafirma su vocación de servicio y su disposición permanente de sumarse a las causas que generan bienestar y la sonrisa de las nuevas generaciones, concluyó Hernández Rodríguez.