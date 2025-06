Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- David Cerda Zúñiga, cabecista de corazón, herencia azul en el Poder Judicial, se salió con la suya. Será magistrado de circuito del Poder Judicial Federal en Tamaulipas.

Dicen los que conocen que hizo “cambalache”, entregó la presidencia del STJE a cambio de asegurar larga vida en la chamba federal, otros nueve añitos. De paso le perdonaron pecadillos de cuando quiso encarcelar a prominentes morenos, campaña política del 2022.

¿Traicionó su origen? ¿mordió la mano de quien lo encumbró e hizo magistrado? Es muy posible que sí. El ex jefe de la Oficina del Gobernador Cabeza de Vaca levantó 88 mil 500 votos, dejando atrás al también abogado y académico Jorge Ariel Castellanos Hernández, con 24 mil.

Con 18 mil otro cabecista, Noé Sáenz Solís, en tercer lugar, y último en la lista Jonathan Nava Guzmán, hablando de materia Administrativa y Civil.

Sáenz es de los que cobran en el Tribunal, de los farsantes que en diciembre del 2024 renunciaron a la chamba para seguir cobrando hasta el último de septiembre del 2025. Recibirán millonarios haberes de retiro. La condición fue que no participarían en la renovación del Poder Judicial local.

Convenencieros: Hernán de la Garza Tamez, David Cerda Zúñiga, Alejandro Durham Infante, Gloria Elena Garza Jiménez, Javier Castro Ormaechea, Omeheira López Reyna, Noé Sáenz Solís, Mauricio Guerra Martínez, Rosario Garza Hinojosa y Javier Valdez Perales.

Todos gente del establo vacuno. Llegaron sin experiencia, solo por dedazo de la esquina del poder. Hay quienes en su vida pisaron un juzgado o sacaron a un borracho del bote “con la multa en la mano”. Uno era cobrador de mueblerías.

En el mismo distrito, materia penal y del trabajo, ganó Lourdes Guadalupe Avila Tovías con 103 mil votos ¿cómo le hizo?. Debió tener una “manita” exterior. El colegiado mixto es para Karla García Juárez.

Extraña que en el distrito judicial 2 la participación ciudadana haya sido del 16.6 por ciento.

En la otra esquina, distrito Uno en que fue dividida la elección, el ganón como magistrado es Rubén Darío Silva Saldívar con 60 mil votos.

Los jueces de distrito son muchos, la mayor parte ya trabajaban en el Poder Judicial. En lo penal ganan Rubén Darío Silva Saldívar, 68 mil sufragios; juzgado Mixto distrito Uno, Nora Victoria Bonilla Marín; laboral Gladys Salas Porras.

Distrito judicial virtualmente tienen nombramiento en la bolsa Raquel Cristina Torres Tristán, Dafne Miroslaba Carrillo de León y Cinthia Elizabeth de la Vega López.

Debemos recordar que hay mujeres y varones que renunciaron a candidaturas estatales pensando en que levantarían como magistrados federales, caso de Jorge Ariel Castellanos. Calcularon mal, se quedaron en el camino

Hay “famosos” que mordieron el polvo en las primeras eliminatorias, como Arturo Baltazar Calderón, ex magistrado del Tribunal estatal; Alfonso Trejo Campos, ex dirigente estatal del PRD; Jacinto Flores Peña, ex jefe de Penales.

Mención especial merece Fernando Campos Martínez, ex director del cabecismo despedido por corrupción, que le tira a todo lo que se mueve. Se aventó como el borras pensando que es popular. No pasó el primer cedazo.

Otro caso: Laura Melissa Uvalle Serna se registró para juez de Primera Instancia Adolescentes. Pensó que la tenía más fácil en lo federal. Perdió.

Una treintena de candidatos del PJ del estado renunciaron cuando tenían amarrada candidatura, como Iván Saldaña Magaña, Javier Valdez Perales, Jesús Martínez Vanoye, Oscar Carmona Ortiz y Luis Rey González Salazar. Alegaron motivos personales.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con sus homólogos de la Conago (todos), firmó pronunciamiento de apoyo a la Presidenta Sheinbaum respecto a los disturbios migratorios en Los Ángeles.

“Reconocemos la postura expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado con claridad que la migración debe abordarse con humildad y responsabilidad”, suscribieron.

Por su parte el partido Morena se deslinda y afirma que “no tenemos relación alguna con las recientes movilizaciones en Los Ángeles”, como se han ocupado redes sociales.

Afirma igual que no han convocado ni participarán “en ninguna manifestación anunciada para el 10 de junio frente a la Embajada de los Estados Unidos en México”.

Hacen un llamado a los medios de comunicación “a no difundir rumores ni falsas noticias”.

Antes del mediodía, Américo firmó con el titular de Conagua, Efraín Morales López, el compromiso de tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego agrícola del distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo.

El Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado sostuvo encuentro con el titular de Educación en el Estado, Miguel Valdez García, para presentar avances del proyecto de evaluación de predicciones de éxito académico y de salud mental, desarrollado por investigadores de la casa de cultura.

La tarde noche del lunes el IETAM avanzaba con el cierre del cómputo estatal de la elección judicial, para entregar constancias de mayoría. No hay pierde, son los mismos nombres.

Proceso lento porque sumaron votos municipio por municipio en cada una de las elecciones.