Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los funcionarios madrugaron como nunca. A las siete de la mañana estaban bien puestos en la unidad de salud de la colonia Enrique Cárdenas, de esta capital.

El Gobernador Américo Villarreal participó en la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum, al poner en marcha el programa de Salud Casa por Casa que realizará sus primeras seis mil visitas en las ocho regiones. Para hacerlo se incorporaron 500 nuevos trabajadores de la salud.

A través de enlace de videollamada Américo dijo que el universo a atender es de 411 mil personas, adultos mayores y con problemas de discapacidad.

Con el jefe de Salud a un lado suyo, Joel Hernández Navarro, dijo el ejecutivo estatal: “Como médico puedo asegurar que todo lo que atiende y vigila periódicamente la salud de los adultos mayores, es bienestar”.

La Mañanera abrió espacio a varios gobernadores, entre ellos el tamaulipeco, como sabemos, muy cercano al poder central.

Por otro lado, con la espada desenvainada llegó el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, dispuesto a auditar el gasto federalizado de los 43 ayuntamientos ejercicio 2024. En 2023 revisaron 15 municipios sin hallar mucha corrupción. Pequeña la robadera.

Del año anterior los ediles y dependencias estatales dejaron cuentas pendientes por 75 melones de pesillos, hablando de dinero de Doña Fede.

Revisaron: Altamira, Bustamante, Jaumave, Reynosa, Río Bravo, Victoria, Aldama, El Mante, Nuevo Laredo, Ocampo, Tula, San Fernando, Altamira y Tampico. Nadie paga con cárcel… Todavía.

El arrejunte no viene en seco. Antes, alcaldes, tesoreros y contralores fueron capacitados por la Auditoría de Tamaulipas sobre cuentas claras. Allá ellos si se equivocan.

Pocos presidentes han ido a parar a la cárcel por “robar poquito” o mucho. Han sido procesados por cuestiones políticas como Abiel Medina Flores, de Soto la Marina, o Samuel Rodríguez Urbina, de San Carlos, que acusan persecución por los cabecistas por no apoyar al PAN.

Hay otros auténticos ladrones que, al final del día, luego de un añito en el botellón quedaron absueltos, tal caso de Juan Genaro de las Portilla, de Altamira, o Fernando Pedraza Chaverri, de El Mante. Pidieron perdón político y se mostraron dóciles al gobierno en turno.

Con la 4T es diferente. Están libres de entuertos y venganzas. Lo suyo no son los revanchismos o el sometimiento vil sino las cuentas claras.

En 2023 el señor Colmenares auditó el ayuntamiento de Altamira, uno de los más atacados por la oposición azul ¿qué encontraron los sabuesos?. Que no devolvieron a tiempo a Doña Fede 700 pesillos que no usaron, de un monto de 125 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Son más ataques infundados que realidades. Los enemigos se valen de cifras de la Auditoría para denostar.

Bustamante es otro de los ayuntamientos con más señalamientos de latrocinios por el cacicazgo de Maricela Rodríguez González y su hijita Brisa Verber. Dicen que saludan en los ejidos con billetes de 500 pesillos en mano ¿será cierto?.

Al menos la Auditoría no halló una robadera. Si las mujeres desaparecieron lana debe ser de programas estatales o recursos directos municipales. Los fiscalizadores reportaron que las caciquillas no devolvieron a la Tesorería de la Federación 12 mil cien del águila, lo cual no ameritó expediente.

Los ediles van aprendiendo o no son tontos como para dejar huella. La mayor parte de los señalamientos no es por robo descarado sino porque les faltaron papeles. Bueno, con excepción de Toñito Medina Jasso, el marsoteño del PT que no le rindió cuentas a nadie.

Jaumave es otra región con alcaldes con fama de pillos -te hablan José Gudiño Cardiel- que no se robaron el territorio porque Dios es muy grande.

En 2023 la ASF revisó con lupa los 24 melones del FISMUN, de los cuales 2.9 se habría embolsado “El Gallo” Gallardo, alcalde independiente.

Dice la historia que el daño monetario es por seis proyectos que no presentaron documentación justificatoria del gasto, entre ellos tres pagados con el fondo para la realización de estudios geofísicos para la perforación de pozos.

Allá Don Gallo si le obsequian alguna orden de aprehensión. Afortunadamente su esposa no ganó la sucesión.

A diario en Reynosa hay acusaciones de latrocinios por parte del grupo en el poder ¿qué encontraron los auditores de Colmenares en la cuenta de 2023?. La federación financió 17 proyectos en que no halló faltantes.

Ya encarrerados, si hablamos de Río Bravo, año anterior, las observaciones a los alcaldes (fueron dos) sumaron 293 mil pesillos, de cuatro depósitos de agua y un dormitorio que no se encontraron por ningún lado. Pareciera que fueron fantasmas.

Por el rumbo de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo reunión con loa organizadoras del VI Congreso de Investigadoras del SNII y de Iberoamérica 2025, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en el Centro Universitario del Sur, Tampico-Madero. En la organización participa la Universidad Autónoma de Puebla.

El Congreso de Tamaulipas conmemoró los primeros 10 años de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, con la participación del Auditor Colmenares Páramo.