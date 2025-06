Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de señalamientos sobre falta de trabajo y presencia de la actual dirigencia de Morena en Tamaulipas, el consejero del partido, Rómulo Pérez Sánchez, abordó la polémica y respondió a cuestionamientos sobre la situación interna del movimiento.

Uno de los temas más polémicos ha sido la salida de Luis Miguel Iglesias, un conocido cuadro militante que decidió abandonar Morena y lanzó fuertes críticas sobre la organización en Reynosa, incluyendo acusaciones directas contra Pérez Sánchez por supuesta promoción de división interna.

Rómulo Pérez respondió a estas acusaciones asegurando que se trata de un caso aislado y enfatizó el presunto crecimiento del partido.

«El caso Luis Miguel es aislado y particular. Respeto la opinión de cualquier simpatizante o ex simpatizante, yo le deseo lo mejor en sus aspiraciones y proyectos, pero es un tema muy particular. La demás militancia crece y cada vez se suman más».

En torno a los cuestionamientos sobre la labor de Lupita Gómez, la presidenta de Morena en Tamaulipas, Pérez Sánchez defendió su gestión asegurando que ha recorrido el estado constantemente.

«Considero que es cuestión de percepción, porque la presidenta del partido ha hecho una gira extensa por todo el Estado. No sé qué esperan de una dirigente, si no es que asista a asambleas que se han realizado semana tras semana».

Sin embargo, la falta de presencia en medios tradicionales sigue generando inquietudes. Pese a su actividad en redes, algunos militantes han cuestionado su ausencia en debates clave como la reciente elección judicial, un proceso criticado por el resto de los partidos políticos por ciertas o falsas irregularidades.

Sobre este tema, argumentó que su silencio se debe a una limitación legal que impide a los partidos pronunciarse sobre ciertos procesos.

«En ese caso particular, hay una cuestión de carácter jurídico que le impidió a ella hacer declaraciones. Trataba de cuidar a los candidatos y la elección. Ella pudo ser multada si opinaba sobre el proceso electoral».

Pérez Sánchez enfatiza que la presidenta sigue recorriendo municipios e incluyendo actores políticos en el proyecto, aunque admite que podría haber una falta de difusión de su trabajo. Sin embargo, mientras la militancia sigue en crecimiento, las críticas internas y la percepción de la ciudadanía continúan marcando el debate sobre el liderazgo del partido en Tamaulipas.