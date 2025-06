Por Agencias

Ciudad de México. Desde la tribuna de la Comisión Permanente, senadores y diputados de la 4T reprocharon a PRI y PAN que en lugar de respaldar a la presidenta Sheinbaum en su lucha en su defensa de los migrantes mexicanos, hayan tomado la declaración de un gobierno extranjero para iniciar una campaña de linchamiento en su contra, al responsabilizarla de los hechos violentos de los últimos días en Los Ángeles, California y sacar provecho político de la tragedia de los connacionales.

Ello motivó un acre debate, con cruce de acusaciones de “traidores a la patria”, en que los opositores rechazaron que no estén preocupados por los migrantes, criticaron que se haya reducido el presupuesto a los consulados en Estados Unidos, pero insistieron en señalar que la presidenta de la república sí llamó a las movilizaciones de migrantes en California.

Acusaron también al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de crearle problemas a la presidenta Sheinbaum, “por sus provocaciones” al senador de Estados Unidos, Eric Schmitt”, que se tradujeron en elevar de nuevo a cinco por ciento el impuesto a las remesas.

Fernández Noroña, que hoy extrañamente no quiso hacer declaraciones a la prensa, refutó los señalamientos. Dijo que ni siquiera se ha votado en el Senado de Estados Unidos el plan fiscal de Trump y es poco probable que el gravamen a los envíos de dinero que hacen los mexicanos que residen en el vecino país del norte se modifique del 3.5 por ciento actual.

Bajó de la mesa directiva, para fijar la postura de Morena, en la que acusó a PRI y PAN de parecer que les interesa más que le vaya mal al gobierno, en lugar de cerrar filas en apoyo a los migrantes, sin la menor empatía al sufrimiento, a la persecución y racismo, al atropello de que están siendo objeto los mexicanos en California.

“Son una oposición traidora al pueblo. Viven del pueblo y lo traicionan”, exclamó. Y aclaró que va a seguir al frente del Senado hasta el 30 de agosto en que concluye su período, “les guste o no les guste”.

La intervención fue tomada como provocación por los opositores, que a gritos le expresaron su rechazo y le llovieron las críticas. Al final de la larga sesión, Fernández Noroña, ratificó su “convicción al diálogo con el gobierno, el Senado y el Congreso de Estados Unidos y con todos quienes sean necesarios para lograr el pleno respeto a los derechos humanos” de los migrantes.

“Así que extiendo mi mano y ratifico mi voluntad de diálogo a los 100 integrantes del Senado de Estados Unidos”.

Antes, priístas y panistas exigieron a Morena hacerse cargo de los señalamientos al legislador estadunidense, y de los llamados de la ejecutiva federal las movilizaciones de migrantes.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve recordó a Fernández Noroña que aludió a la “imagen poderosa” de un manifestante en Los Ángeles, que a bordo de una motocicleta enarbola una bandera mexicana. “Es un encapachado que a mí no me representa”.

El priísta insistió: “Confunden la diplomacia con el activismo político, quisieron convertir la relación con Estados Unidos en un mitin, en acarreo y la realidad les estalló en la cara, y aun así siguen creyendo que la política exterior se grita en la plaza pública, en el Zócalo con acarreados. Y obviamente ahí están las consecuencias”, acusó que a las provocaciones a un senador de EU”, se suman los llamados del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar a manifestaciones fuera de la embajada de Estados Unidos en México, con lo que han logrado “la soledad en Palacio y la peor crisis con Estados Unidos”.

El senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín se confrontó con su ex compañero de partido, el coordinador del PRI, Manuel Añorve. Le dijo que es una arrogancia aludir a la “la soledad de Palacio”.

Lo que quiere decir es que la presidenta Sheinbaum está sola, porque ustedes no están con ella, pero olvidan que cuenta con el apoyo del pueblo y del movimiento de la 4T.

El PAN, a través de su coordinador Ricardo Anaya, advirtió a Morena: “Si ustedes hacen un mitin en el Zócalo y llaman a que haya manifestaciones públicas, pues el día de mañana el gobierno de Estados Unidos va a acusar que ustedes están incitando a la violencia”.

El coordinador de los diputados priístas, Rubén Moreira, acusó a Noroña de “dinamitar la posibilidad que tiene la jefa del Estado mexicano de hacer una buena labor. ¿No hay prudencia para defender a los migrantes?. E insitió en que se requiere una política de Estado.

La diputada de Morena, Dolores Padierna recalcó que fueron los gobiernos neoliberales los que provocaron el éxodo de miles de campesinos a Estados Unidos y ahora responsabilizan al gobierno de la 4T, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum “ha sido ejemplo de prudencia, de certidumbre, ha mantenido la cabeza fría frente a todos los intentos de desestabilizar al país y ha presentado estrategias de solución a todos los temas de la agenda bilateral”.

Formuló luego un llamado a la oposición responsable, no a los hipócritas responsables, a firmar un pacto de unidad nacional, a sumar esfuerzos para juntos defender el interés de México, de los migrantes y de nuestro país.

El llamado no fue escuchado, la oposición siguió con sus reclamos por la elección judicial, por no atender lo dicho por los observadores de la OEA. No se pudo concretar un pronunciamiento en favor de los migrantes californianos. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).